Typhoon annuleert ‘met pijn in hart’ optredens na doktersadvies

Typhoon laat maandag via Instagram weten dat hij een tijdje niet zal optreden. De rapper en zanger moet rust houden van zijn dokter na een blessure die hij eerder had opgelopen.

“Twee weken terug heb ik mijn meniscus gescheurd tijdens een optreden”, begint Glenn de Randamie, zoals hij echt heet, zijn bericht met “minder nieuws”. “Ik heb nog geprobeerd om in aangepaste vorm op te treden, maar dit vergroot de klachten. Advies van de arts is rust om erger te voorkomen en met pijn in het hart volg ik dat advies op.”

Door de blessure van Typhoon kunnen zijn shows deze maand niet doorgaan. “Superbalen voor iedereen”, vindt de zanger. “Mijn team en ik hadden er zo’n zin in. Ik ga me focussen op mijn herstel zodat we weer snel van elkaar kunnen genieten.”