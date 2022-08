Inschrijving Amsterdams studentencorps alsnog geopend

Het onlangs in opspraak geraakte Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. heeft de inschrijving voor nieuwe leden geopend. Dat bevestigt de nieuwe rector (bestuursvoorzitter) Annemijn Oskam na berichtgeving van AT5. De inschrijvingstermijn werd vorige week opgeschort vanwege vrouwvijandige uitspraken die werden gedaan tijdens een lustrumdiner. Bij de sociëteit van de vereniging aan de Warmoesstraat stonden dinsdagmiddag tientallen studenten in de rij om zich in te schrijven.

Tijdens een ‘herendiner’ ter gelegenheid van het lustrum van de studentenvereniging werden vrouwen “sperma-emmers” genoemd en zouden zij “niks en niks meer zijn dan een hoer”. Een bestuurslid van de vereniging, die overigens wel gemengd is, zou de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade hebben genoemd en de corpsleden zien als verheven boven de samenleving. De voorzitter van de Senaat (dagelijks bestuur), Heleen Vos, trad af. Ze zei niet meer verantwoordelijk te kunnen en willen zijn voor dit soort wangedrag.

In een verklaring die het corps aan zijn leden heeft gestuurd, zegt haar opvolger Oskam dat de gebeurtenissen bij het diner “een grote impact hebben gehad op onze vereniging. Het heeft ons geleerd dat de cultuurverandering weliswaar is ingezet, maar nog lang niet is afgerond. De vraag die wij onszelf stelden was dan ook: kunnen wij een veilige omgeving creëren voor nieuwe leden tijdens de kennismakingstijd?”

Na overleg met “verschillende belanghebbenden”, onder wie de reünisten van de vereniging en de Amsterdamse universiteiten, is de inschrijving alsnog van start gegaan, aldus Oskam. “Daarbij vermelden wij meteen dat de kennismakingstijd anders zal verlopen dan voorgaande jaren, namelijk onder strengere voorwaarden.”

Zo zal er dit jaar tijdens de kennismakingsperiode “geen enkele vorm van beproeving” zijn, stelt de rector, onder meer verwijzend naar de gebruikelijke ontgroening. “Het doel van de kennismakingstijd van de vereniging is uitsluitend om aspirant-leden bekend te laten worden met het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging. Wij hebben er vertrouwen in dat deze periode opnieuw tot een goed einde zal worden gebracht.”

De studentenvereniging nam eerder al maatregelen voor de kennismakingstijd bij de verschillende disputen. Aanleiding waren de misstanden die vorig jaar aan het licht kwamen. Aspirant-leden van zes disputen zeiden dat ze tijdens de ontgroening te maken kregen met extreme vernedering, schoppen en in elkaar slaan. Daarop werd onder meer een gedragscode opgesteld. Oskam laat weten dat de kennismakingstijd voor disputen dit jaar ingekort wordt en onder streng toezicht staat.