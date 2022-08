Rijtjeshuis meest voorkomende soort woning in Nederland

Van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland is 42 procent een rijtjeshuis. Daarmee is dit type woning, bestaand uit een blok van minstens drie huizen aan elkaar, het meest voorkomend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van cijfers over begin 2021.

Ruim een derde van de huizen is een meergezinswoning, zoals een appartement, 13 procent is vrijstaand en 9 procent een twee-onder-een-kap-woning. Welk woningtype domineert verschilt sterk per provincie. Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen in Nederland bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000). Dat is 40 procent van de woningen in deze provincie. Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland staat een groot deel van de rijtjeshuizen. In de dunbevolkte provincies Friesland en Drenthe zijn relatief de meeste vrijstaande woningen te vinden.

Het statistiekbureau achterhaalde voor alle huizen in Nederland het type en het bouwjaar. Dat laatste is van invloed op het soort woning dat ergens staat. Door de jaren heen is namelijk erg verschillend gebouwd. Zo werden voor de Tweede Wereldoorlog relatief veel meergezinswoningen gebouwd, zoals boven- en benedenwoningen, en in mindere mate appartementen. De rijtjeshuizen zijn vooral een erfenis uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Meer dan de helft van alle woningen uit die periode is een rijtjeshuis. Dit is bovendien het tijdperk waarin de meeste woningen die nu nog bestaan zijn gebouwd.