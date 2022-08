Eerste Pride na corona ‘een volgens het boekje’

Een bevrijding dat het na corona weer mocht, zo omschrijft Pride-woordvoerder Martijn Albers de 25e editie van het evenement. “Dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, dat mensen kunnen zijn wie ze zijn.” Hij spreekt van een bijzondere, mooie en sfeervolle editie. “Eigenlijk een Pride volgens het boekje.”

Ook burgemeester Femke Halsema laat weten “ontzettend blij” te zijn dat de Pride weer als vanouds kon doorgaan. “Met de botenparade vandaag als hoogtepunt van een geweldige week. We hebben de afgelopen twee jaar allemaal reikhalzend uitgekeken naar het moment waarop we weer groots en meeslepend kunnen vieren dat je jezelf mag zijn en mag houden van wie je wilt.”

In de Amsterdamse grachten is de Canal Parade het hoogtepunt van Pride Amsterdam. Traditiegetrouw trekt de botenparade honderdduizenden bezoekers. Langs de kades stonden duizenden mensen, velen uitgedost in opvallende outfits.

De botenparade mocht na twee jaar afwezigheid weer gehouden worden. De eerste boten voeren rond het middaguur weg uit het Oosterdok de gracht op. Vervolgens voeren de tachtig boten via de Nieuwe Herengracht en de Amstel de Prinsengracht op. Rond 16.00 uur voer de hekkensluiter de Prinsengracht op. Na een ronde door de grachten kwam de laatste boot rond 18.00 uur in het Westerdok aan. AVROTROS zond de tocht live uit op NPO1 . Ook via AT5, Salto en OUTtv was de Canal Parade te volgen.

Tijdens de 25e editie van de Canal Parade dragen de tachtig deelnemende boten ieder een boodschap uit, ge├»nspireerd op het thema ‘My Gender, My Pride’. Met dat thema vraagt de organisatie extra aandacht voor groepen zoals transgender personen of mensen die non-binair zijn. Voorin de bonte stoet voer een boot van de gemeente Amsterdam met een dansende burgemeester Halsema aan boord. De gemeente heeft verschillende transmensen uitgenodigd om mee te varen.

Dit jaar vormden onder anderen zangeres Willeke Alberti en nieuwslezeres Simone Weimans de jury van de Canal Parade, onder leiding van juryvoorzitter Cornald Maas. Die beoordelen de deelnemende boten en kiest elk jaar winnaars in meerdere categorie├źn: vormgeving, statement/boodschap en thema van de Pride. De jury oordeelde dat de boot van het Aidsfonds dit jaar de winnaar werd in de categorie vormgeving. “Een geblinddoekte ‘doorbitch’ die iedereen naar binnen laat, ongeacht achtergrond”, aldus Maas. “Deze boot zag er goed verzorgd uit en had een behoorlijk inhoudelijke boodschap.”

De boot 3 Layers won in de categorie statement. “Confronterend, activistisch en concessieloos”, aldus Maas. Op de boot was aandacht voor mensen die beschimpt en beklad werden. “Ze brachten dat op een actuele manier in beeld.” In de categorie thema was de prijs voor de boot van Drag Queens United. Het thema van de boot – we are all born naked – nam stelling tegen zogenoemde gender-reveal-parties.

Volgens Maas was de jury dit jaar een klein beetje teleurgesteld in de originaliteit van de deelnemers. “Met de inhoudelijke boodschap zat het wel snor, maar er waren weinig boten die het thema op een activistische manier verbeelden. We hadden iets meer vindingrijkheid verwacht.”