Aantal nieuwe coronagevallen blijft flink afnemen

Het aantal nieuwe bevestigde coronagevallen blijft afnemen. Het RIVM registreerde afgelopen week 14.878 positieve testuitslagen. Dat zijn er zo’n 30 procent minder dan de week daarvoor.

De cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn niet volledig, omdat bijvoorbeeld zelftests niet worden geregistreerd. Wel wijzen ook andere cijfers erop dat de coronagolf van deze zomer steeds verder afzwakt. Zo daalt het aantal mensen dat naar een teststraat gaat om een mogelijke besmetting bevestigd te krijgen al weken op rij. Ook neemt het aantal virusdeeltjes dat gevonden wordt in het rioolwater af, aldus het instituut.

Natuurlijk zijn er momenteel ook veel mensen op vakantie, wat bijvoorbeeld het aantal mensen dat zich bij de GGD laat testen zou kunnen beïnvloeden. Dat er toch echt sprake is van een afname van de verspreiding van het virus is volgens het RIVM echter te zien aan het aantal gevallen onder verpleeghuisbewoners, die doorgaans niet op vakantie gaan. Ook onder die mensen neemt het aantal positieve testuitslagen af.

Bovendien daalt ook het aantal mensen dat met een corona-infectie in het ziekenhuis belandt. Vorige week moesten in totaal 396 mensen vanwege Covid-19 worden opgenomen, tegen 431 een week eerder.

Afgelopen etmaal werden 2168 nieuwe positieve testuitslagen bij het RIVM geregistreerd. In Amsterdam kwamen de meeste besmettingen aan het licht: 95 mensen testten daar in de afgelopen 24 uur positief. In Rotterdam kregen 74 mensen te horen dat ze corona hebben, in Tilburg 65 en in Apeldoorn 42. Den Haag sluit de top 5 af met 38 nieuwe positieve testuitslagen in een etmaal.