Horeca: GGD moet personeel in andere branches zoeken

De GGD moet voor de vaccinatiecampagne van dit najaar prikkers vinden die al gepensioneerd zijn of bijvoorbeeld reservist zijn. Dat bepleit Robèr Willemsen, voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De organisatie beklaagde zich eerder in het AD over oneerlijke concurrentie, omdat de GGD hogere uurlonen kan betalen. Daarbij vreest KHN horecapersoneel opnieuw kwijt te raken aan de GGD.

Meer salaris betalen in de horeca “kan simpelweg niet”, zegt hij, “tenzij mensen bereid zijn 7,50 euro voor een kop koffie te betalen”. De horeca zelf zou om mensen te behouden, moeten blijven investeren in trainingen, opleidingen en ook werknemers “de ruimte moeten geven een sociaal leven op te bouwen”, zegt Willemsen.

Volgens Willemsen staan momenteel zo’n 80.000 vacatures open in de horeca. Voor de coronacrisis was de vraag naar personeel met zo’n 40.000 openstaande vacatures ook al hoog.

Koepelorganisatie GGD GHOR zegt het dilemma van de horeca om personeel te vinden en vast te houden te begrijpen. Maar “uiteindelijk zullen zij hun eigen belang vooropstellen”, zegt Willemsen. KHN wil de komende weken met de GGD in gesprek. Eerder spraken de organisaties elkaar al.

Een woordvoerder van de GGD zegt tegen het ANP dat de organisatie zelf ook te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt. De woordvoerder benadrukt dat de functies bij de GGD niet zomaar te vergelijken zijn met de horeca. Daarnaast speelt intrinsieke motivatie “voor het maatschappelijke probleem van de coronacrisis” met name bij jongeren een grote rol om een baan bij de GGD te accepteren.

GGD’en hebben ook juist horecapersoneel aan het werk gehouden tijdens eerdere lockdowns, zegt de woordvoerder. Verder is de vaccinatiecampagne die in september begint erg belangrijk om meer ziekte op de arbeidsmarkt in de herfst te voorkomen, zegt hij. “Uitval van personeel is een groot maatschappelijk probleem, dat geldt ook voor de horeca. Zo is de vaccinatiecampagne voor de hele maatschappij van belang.”

Zorgminister Ernst Kuipers maakte een aantal weken geleden bekend dat vanaf half september 12-plussers een nieuwe coronavaccinatie kunnen halen. In totaal hebben de GGD’en 13.300 mensen nodig voor de prikronde. Het gaat om prikkers, artsen, callcentermedewerkers, administratief medewerkers en beveiligers. Hoeveel mensen er nog geworven moeten worden, houdt de koepelorganisatie niet centraal bij.