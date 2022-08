Highland Games had geen vergunning, gemeente stelt onderzoek in

De gemeente Geldrop-Mierlo had geen vergunning gegeven voor het fatale evenement Highland Games, waarbij een passant door een zware metalen bal werd geraakt en om het leven kwam. De organisatie had zo’n vergunning niet aangevraagd, zei een woordvoerster van de gemeente woensdagmiddag na berichtgeving van Omroep Brabant. De gemeente heeft besloten tot een extern onderzoek, volgens de woordvoerster om te analyseren wat er gebeurd is en om ervan te leren.

Het kasteel waar het evenement afgelopen zondag werd gehouden, beschikte ook niet over een permanente evenementenvergunning. Tijdens de wedstrijd werd een 65-jarige man die in een naastgelegen bloementuin liep, door de metalen bal geraakt toen die verkeerd werd weggeslingerd en over de heg in de tuin terechtkwam.

Naar het incident loopt inmiddels ook een politieonderzoek.