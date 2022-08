Van der Plas: BBB zegt rekeningen bij Rabobank op

De BoerBurgerBeweging stopt met bankieren bij de Rabobank. Dat heeft partijleider Caroline van der Plas gezegd in reactie op uitlatingen van Rabobank-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer over leningen aan boeren. Hij noemt het “zeer onwaarschijnlijk” dat een boer in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied nog een lening krijgt voor uitbreiding.

Van der Plas noemt dat “je reinste discriminatie”, zegt ze in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO). “Want boeren zijn gewoon ondernemers, die zitten gewoon binnen de wet.” Vlak naast de speciaal beschermde natuurgebieden moet de stikstofuitstoot flink naar beneden, zo is te zien op de veelbesproken ‘stikstofkaart’ van het kabinet. In die gebieden zullen vermoedelijk boeren moeten verdwijnen.

“Je kan niet ondernemers op slot zetten door te zeggen: jij zit bij een stukje kwetsbare natuur, nu gaan we jou geen lening meer geven”, aldus Van der Plas. “Als je dit bij andere ondernemingen zou doen, staat heel Nederland op de kop.” In reactie is de partij “nu bezig om onze eigen rekeningen op te zeggen bij de Rabobank”, zegt de politica. “Ik vind het heel slecht.”

Ook politiek wil Van der Plas kijken of er iets te doen is tegen het besluit van de Rabobank. “We gaan wel kijken in hoeverre dit ├╝berhaupt kan”, zegt ze. Mogelijk gaat haar partij opheldering vragen van het kabinet.