Zorgminister Kuipers hoopt coronapil snel beschikbaar te hebben

Zorgminister Ernst Kuipers hoopt de ‘coronapil’ Paxlovid van farmaceut Pfizer op korte termijn beschikbaar te hebben. De onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en Pfizer zijn in de “afrondende fase” laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het middel is alleen bedoeld voor een zeer beperkte groep mensen. Het gaat onder meer om mensen bij wie het coronavaccin niet werkt of die bijvoorbeeld uiterst kwetsbaar zijn omdat zij net een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

“We willen het middel graag hebben, maar niet onder de huidige voorwaarden van Pfizer”, zegt een woordvoerder van het ministerie. De kritiek van een paar experts op VWS – die bij BNR zeggen het onbegrijpelijk te vinden dat andere landen het medicijn al wel hebben ingekocht – is niet terecht, vindt VWS. Deze landen stellen wellicht minder hoge eisen aan de leveringsvoorwaarden dan Nederland.

Er is overeenstemming over de prijs, maar niet over andere voorwaarden die VWS met de fabrikant wil regelen. “De prijs is niet het probleem”, zegt de woordvoerder. De gesprekken gaan nu onder meer over de levering en houdbaarheid van de pillen. Ook wil het ministerie weten hoe deze medicijnen zich verhouden tot andere corona-varianten. “Daarover lopen nu afrondende gesprekken.”

De nood is daarnaast niet heel erg hoog, omdat er op dit moment ook redelijk goede alternatieven zijn om de beperkte groep – die voor de pillen in aanmerking komen – te helpen. Het voordeel is dat de pillen thuis kunnen worden ingenomen, weet de woordvoerder. “We willen Paxlovid graag als optie beschikbaar hebben.”

De kuur met Paxlovid kan voorkomen dat mensen met een verhoogd risico ernstig ziek worden. De medicijnen moeten zo snel mogelijk nadat een coronabesmetting is vastgesteld, worden ingenomen. De besmette patiënt moet vijf dagen achter elkaar zes pillen per etmaal nemen. Het is aan de behandelend arts om de kuur van dertig pillen aan een patiënt voor te schrijven.