Fietsstad Utrecht trots op komst Vuelta

Utrecht maakt zich op voor de Vuelta, de Ronde van Spanje. Donderdagavond is de ploegenpresentatie. Op vrijdag volgt de eerste etappe, een ploegentijdrit door de stad en op zaterdag doet het Spaanse wielerevenement de stad aan met de finish van de tweede etappe. De ruim 180 renners beginnen die dag in Den Bosch voor de 183 kilometer lange rit naar Utrecht. Zondag is er nog een rit in Nederland met start en finish in Breda.

Voor de topsporters uit rijdt een compleet ‘groene’ reclamekaravaan (met elektrische voertuigen en op waterstof en duurzame ‘gadgets’). Volgens burgemeester Sharon Dijksma is dit uniek.

Dijksma is “enorm trots” dat de Vuelta naar Utrecht komt. “Hiermee is Utrecht straks de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerrondes ontvangen heeft. La Vuelta past perfect bij de duurzame, gezonde fietsstad die Utrecht is. Een wielerwedstrijd is daarnaast een volksfeest bij uitstek: iedereen kan langs de route staan en het evenement meemaken. Over de start van de Tour in 2015 wordt nog steeds gesproken en ik ga ervan uit dat de Vuelta een net zo’n onuitwisbare indruk achter gaat laten op de stad.”

Het sportevenement past goed bij de stad omdat Utrecht zich graag profileert als fietsstad. Elke dag fietsen 125.000 mensen naar hun werk, de school of een andere bestemming. Utrecht heeft het oudste fietspad van Nederland (de Maliebaan) en de grootste fietsenstalling ter wereld.

Nadat in 2010 de tweede etappe van de Giro d’Italia in Utrecht finishte, was in 2015 de Grand Départ van de Tour de France in de Domstad. Toen reden de renners onder de Domtoren door. Dat is dit keer niet het geval. Wel wappert de Spaanse vlag bovenop de toren, die nog in de steigers staat. De stadsbeiaardier speelt toepasselijke muziek op het carillon. De 23 ploegen rijden wel door winkelcentrum Hoog Catharijne. Na deze ploegenpresentatie varen zij door de Singel.

Bezoekers aan de stad moeten tijdens het sportfestijn rekening houden met wegafsluitingen. In de middag tot laat in de avond gaan veel doorgaande wegen dicht omdat de renners alle wijken van de stad aandoen. Verschillende organisaties zoals de rechtbank roepen mensen op om met het openbaar vervoer te komen.

Tijdens de tweede etappe op zaterdag doorkruisen de renners 34 gemeentes. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Diverse bus- en tramlijnen rijden tijdelijk niet, minder vaak of een kortere of andere route. Ruim achthonderd vrijwilligers zorgen dat het evenement goed verloopt.