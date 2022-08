Initiatiefnemer: verwijderen tentjes Ter Apel volstrekt idioot

Volstrekt idioot. Dat is de reactie van Willem Straat op het verwijderen van de tweehonderd tentjes dinsdagavond die een groep ondernemers maandagavond had uitgedeeld aan vluchtelingen in Ter Apel. “Die tentjes zijn van die vluchtelingen en ze afpakken is diefstal. Ik ga uitzoeken hoe ik daar iets mee kan”, aldus Straat, initiatiefnemer van de actie.

In overleg met de veiligheidsregio had de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, besloten de tentjes te verwijderen. Een gemeentewoordvoerster zei dat de tenten onder andere problemen veroorzaken voor de (brand)veiligheid en hygiĆ«ne. “We weten niet wat er zich in de tentjes afspeelt”, vertelde ze. “We waarderen verschrikkelijk wat deze ondernemers hebben gedaan, maar het biedt niet de oplossing en maakt het werk hier niet makkelijker.”

De opgooitentjes waren gekocht na een crowdfundingsactie waarmee lokale ondernemers 12.500 euro hadden ingezameld. De tentjes werden maandagavond uitgedeeld aan asielzoekers voor wie in het centrum geen plek was en buiten, voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel, moesten slapen. “Ik weet niet waar zij hun kennis vandaan halen”, aldus Straat in zijn reactie, verwijzend naar de redenen die werden aangevoerd voor het verwijderen van de tentjes. “Ik weet niet of de mensen die het beleid bedenken er wel eens komen, maar ze keuren ze dus af omdat er geen overzicht is op wat er gebeurt door de tentjes. Maar in de nacht is het er pikkedonker, met bosjes eromheen. Daar kunnen allemaal gekke dingen gebeuren.”

Daarbij zijn er af en toe opstootjes, omdat er spullen zouden worden gestolen, geeft de ondernemer aan. Maar met de tentjes “kunnen mensen hun spulletjes er in leggen, en er voor gaan zitten.” Volgens hem is er op die manier veel minder ellende en ruzie.

De tentjes zouden via de gemeente worden teruggegeven aan de Groningse ondernemers. “Die tentjes zijn niet meer van mij”, zegt Straat daarover. “Wij geven ze aan de vluchtelingen. Die tentjes zijn dus van hun.” Het idee was dat vluchtelingen, als zij ze niet meer nodig hebben, de tentjes zouden doorgeven aan andere asielzoekers die ze weer kunnen gebruiken, geeft de ondernemer aan. “Ik heb nieuwe tentjes besteld, die zullen we ook gewoon gaan uitdelen.” Wanneer dat gebeurt, hangt af van wanneer ze worden geleverd, zegt hij. “Er zit een levertijd op.”