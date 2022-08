Nationaal Hitteplan vanaf woensdag niet meer van kracht

Het Nationaal Hitteplan is vanaf woensdagochtend 09.00 uur niet meer van kracht, meldt het RIVM. Het plan trad een week geleden in werking, vanwege de opkomende hittegolf. Inmiddels is het koeler.

Met het Nationaal Hitteplan waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organisaties en professionals in de zorg en mantelzorgers voor de aanhoudende hitte. Zo zijn bijvoorbeeld oudere mensen kwetsbaar als het warm is, onder meer omdat ze minder snel een dorstgevoel hebben en dus makkelijker kunnen uitdrogen als het heet is.

Activering van het plan is het signaal voor zorgverleners en ook kinderdagverblijven om hun hittedraaiboeken te activeren. “Hoewel de aanhoudende hitte voorbij is, blijft het de komende dagen zomers warm”, laat het RIVM weten. Daarom blijft het instituut voor volksgezondheid samen met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) alert op nieuwe hete periodes.

Het was dit jaar de tweede keer dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd. Ook in juli was het raak. Het komt overigens vaker voor dat het hitteplan meerdere malen per jaar in werking treedt. In 2019 werd het plan zelfs drie keer afgekondigd.