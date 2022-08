Kabinet en coalitie wachten lastige klussen, erkent ook D66

Het kabinet en de coalitiepartijen hebben de komende weken een aantal moeilijke puzzels te leggen, erkent D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Het wordt volgens hem “zeker lastig” oplossingen te vinden voor de sterk dalende koopkracht, de stikstofcrisis en het aanhoudende tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.

Paternotte zei dat voor aanvang van overleg in het Catshuis, de ambtswoning van minister-president Mark Rutte. Behalve de premier zijn daar de vicepremiers en de fractieleiders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer aangeschoven. De bijeenkomst is al langer geleden gepland, maar er zullen urgentere problemen besproken worden dan destijds werd gedacht.

In een asielstop om de tekorten in de opvang op te lossen, zoals in VVD-kringen wordt bepleit, ziet D66 in ieder geval niets. “Volgens mij heeft de staatssecretaris daarvan duidelijk gezegd: dat kan niet.” De instroom is volgens Paternotte ook niet het probleem. Wel vindt hij dat uitgeprocedeerden sneller het land moeten worden uitgezet.

D66 ziet evenmin ruimte om langer de tijd te nemen om de doelen voor vermindering van de stikstofuitstoot te halen. Die oplossingsrichting spreekt zowel VVD als CDA aan, maar Paternotte wil er niets van weten. Ook natuur-en stikstofminister Christianne van der Wal, zelf van de VVD, heeft uitstel overigens al uitgesloten.

Paternotte en zijn collega-fractieleiders zeiden eerder deze week al dat het kabinet met meer maatregelen zal moeten komen om te voorkomen dat gezinnen door de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen in de problemen komen. “We zullen iets moeten doen om te helpen met de energierekening”, herhaalde de D66’er.