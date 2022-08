Honderden in protestmars tegen opvang asielzoekers in Albergen

Honderden mensen hebben in Albergen geprotesteerd tegen het plan om asielzoekers onder te brengen in een hotel in de plaats. Het was een stille mars, waarbij deelnemers met zogenoemde noodvlaggen liepen, de omgekeerde Nederlandse vlag. De door inwoners van Albergen georganiseerde mars had volgens een van hen, Hennie de Haan, maar een boodschap aan het kabinet en die stond op een spandoek: zonder overleg, neemt het kabinet onze stem weg. Volgens De Haan waren er zeshonderd vlaggen en die zijn allemaal uitgedeeld. Op beelden van de Gelderlander is te zien dat mensen langs de route in hun handen klappen als de stoet voorbijkomt.

Dinsdag werd bekend dat het kabinet de gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, wil dwingen in het hotel asielzoekers op te vangen. Dat zorgt voor onrust in Albergen. Afgelopen week verzamelden zich mensen bij het hotel dat al door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is aangekocht. Op het pand werden bordjes geplakt met protestteksten als ‘Albergen zegt nee tegen AZC’, ‘Wat doe je ons mooie dorpje aan’ en ‘Straks 10 procent allochtonen, kunnen wij hier straks veilig wonen?’

Burgemeester Wilmien Haverkamp zei over het voornemen om de opvang “van hogerhand” op te leggen: “Zo ga je niet met mensen om”. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt dinsdag naar Albergen om met de gemeenteraad te praten over de ontstane situatie.

Hennie de Haan noemt het “ontroerend en hartverwarmend hoeveel steun er vanuit ons dorp is voor ons als omwonenden”.