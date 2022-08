Noord Nederlands Orkest komt volgend jaar toch terug op Lowlands

Het festival Lowlands wil graag dat het Noord Nederlands Orkest (NNO) volgend jaar alsnog komt optreden op het festival. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg heeft dat laten weten via zijn woordvoerder. Het Groningse orkest zou met 160 mensen komen, maar het optreden werd zondagochtend vrij abrupt geschrapt uit de programmering. Dat gebeurde omdat de voorbereidingen voor het concert van de Belgische zanger Stromae langer duurden.

Artistiek leider van het orkest Marcel Mandos zei in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op! dat hij het aanbod graag aanneemt. “Ik was woest en totaal over de rooie, maar shit happens soms”, aldus Mandos. “Het heeft geen zin om boos te blijven. We gaan volgend jaar daar spelen, dat heeft hij toegezegd. Daar zijn we blij mee, dat gaan we doen.”

Het NNO zou de Negende Symfonie van Beethoven spelen. De woordvoerder van Lowlands kan niet zeggen of het orkest volgend jaar ook dat stuk zal spelen. “Inhoudelijke details volgen later, ze zijn er in elk geval weer bij”, aldus de zegsman.

Het was de eerste keer dat Lowlands een act moest afblazen omdat de voorbereidingen voor een ander optreden uitliepen. Waardoor het zo uitliep zegt het festival niet. Volgens de woordvoerder kost het opbouwen van een headliner in het algemeen veel tijd. “Zo’n headliner als Stromae komt met een enorme productie, waardoor er al ’s nachts begonnen wordt met het voorbereiden daarvan. Het neemt soms wel acht uur in beslag. Dat kan niet overdag, want dan zit er steeds een uurtje tussen de optredens en dat hebben de andere acts nodig voor hun opbouw.”

Lowlands wil niet zeggen of er contact is geweest tussen het NNO en Stromae over het incident.