Uitvaart oud-burgemeester Bram Peper op maandag 29 augustus

De uitvaart van de zaterdag overleden oud-burgemeester Bram Peper is op maandag 29 augustus. In de Laurenskerk in Rotterdam vindt dan een besloten afscheidsplechtigheid plaats, zo heeft de familie maandag bekendgemaakt.

Mensen kunnen ook persoonlijk afscheid nemen, op zaterdag 27 augustus van 10.00 tot 13.00 uur in het stadhuis van Rotterdam. Daar is sinds maandagmiddag ook een condoleanceregister geopend, dat deze week overdag getekend kan worden. Ook is er de mogelijkheid om online te condoleren via www.memori.nl/Bram-Peper.

Peper, die op 82-jarige leeftijd overleed, was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam.