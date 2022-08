Waterstand Rijn stijgt even maar zakt daarna weer

De waterstand van de Rijn bij Lobith gaat tegen het eind van de week enigszins stijgen. De rivier voert nu nog geen 700 kubieke meter water per seconde af. Vrijdag of zaterdag is die afvoer gestegen naar tussen 850 en 1000 kubieke meter per seconde. De opleving is echter van korte duur volgens Rijkswaterstaat, want volgende week daalt het waterpeil alweer naar recordlage standen.

De stijging van de waterstand is te danken aan fikse regenbuien in Zwitserland. Water uit Zwitserland doet er drie tot vier dagen over om via de Rijn Nederland te bereiken. Maar in Duitsland is veel minder regen gevallen, net als aan de oostkant van Nederland. Als de kleine piek uit Zwitserland voorbij is, zakt het waterpeil dus weer.

Regenrivier de Maas krijgt water uit Frankrijk en Belgiƫ, maar daar heeft het ook niet veel geregend. De Maas staat nu al wekenlang op een zeer laag peil. Maar omdat die rivier met stuwen en sluizen wordt geregeld, heeft de scheepvaart op de Maas minder last van de lage waterstanden. Wel moet de beroepsvaart zeer lang wachten voor sluizen, omdat er meestal pas schepen worden doorgelaten als de sluis vol ligt.