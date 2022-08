Defensieminister positief over EU-trainingsmissie Oekraïne

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) staat positief tegenover het voorstel van EU-buitenlandchef Josep Borrell om op grote schaal Oekraïense militairen te trainen in naburige landen. De plannen worden volgende week maandag besproken door de defensieministers van de lidstaten. Over een mogelijke Nederlandse bijdrage zegt Ollongren dat “we altijd kunnen kijken waar we een bijdrage aan kunnen leveren”.

Borrell denkt dat zo’n grootschalige trainingsmissie nodig is, aangezien de oorlog in Oekraïne voorlopig voort lijkt te duren. Tot nu toe leverden westerse bondgenoten van het land voornamelijk wapens en militaire informatie sinds Rusland het land in februari binnenviel. Het Verenigd Koninkrijk is al bezig Oekraïense militairen te trainen. Daar werken Nederlandse trainers ook aan mee. Veel Oekraïners die zijn gemobiliseerd, zijn nog onvoldoende militair getraind.

“Ik sta heel positief tegenover het voorstel en ben benieuwd hoe we het kunnen uitwerken en hoop ook dat we snel concreet kunnen worden”, zegt minister Ollongren over het voorstel van Borrell.

Westerse bondgenoten leren Oekraïners al langer om te gaan met de door hen geleverde wapens. Zo hebben Duitsland en Nederland Oekraïense militairen geleerd hoe ze kunnen omgaan met de pantserhouwitsers die ze hebben gestuurd.