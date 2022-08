Van der Burg vindt het erg dat AzG moet inspringen

Het is aan de ene kant “heel erg” dat Artsen zonder Grenzen (AzG) naar Ter Apel gaat om te helpen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers, maar aan de andere kant zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) “heel blij” te zijn met de komst van de organisatie. “Want het helpt wel om de kwaliteit daar te verbeteren.”

Artsen zonder Grenzen verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland. “Het zou niet zo moeten zijn”, zegt de staatssecretaris. Honderden asielzoekers moesten in Ter Apel de afgelopen tijd de nacht in de buitenlucht doorbrengen.

Van der Burg is hard op zoek naar extra ruimte voor asielzoekers. Hij is hierover in gesprek met gemeenten, en zegt te verwachten dat er volgende week nieuws te melden is over een nieuwe opvanglocatie. Hij wil gemeenten liever niet dwingen. “Met dwang schieten we niks op.”

Justitie wil ook graag een tent bij het aanmeldcentrum neerzetten voor de mensen, maar de burgemeester van de gemeente waar Ter Apel onder valt wil dat niet. Van der Burg zegt het standpunt van de burgemeester wel te begrijpen.