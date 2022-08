Het is deze vrijdagochtend niet drukker op de wegen in Zuid-Holland door de treinstaking in die regio. De ANWB zegt niet meer verkeer te zien. “Het is altijd rustig op vrijdagochtend en dat is nu niet anders”, zegt een woordvoerder.

De ANWB verwacht wel meer drukte tegen de middag, omdat dat de tijd is dat mensen doorgaans op pad gaan voor bijvoorbeeld een dagje uit, een evenement of een bezoek aan een bouwmarkt.