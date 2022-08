Haringvlietbrug hele weekend dicht vanwege werkzaamheden

De Haringvlietbrug op de A29 is vanaf vrijdagavond 21.30 uur tot maandagochtend 05.00 uur dicht vanwege werkzaamheden op de brug. Automobilisten moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Rijkswaterstaat gaat op de brug betonnen blokken vervangen door stalen afscheidingen om de brugconstructie te ontlasten. Daarnaast worden de rijstroken op de brug geasfalteerd.

Sinds augustus vorig jaar geldt op de Haringvlietbrug een verlaagde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Die maatregel is ingesteld omdat de klemmen waarmee het wegdek vastzit aan de klep lostrillen door het verkeer. Door de verlaagde maximumsnelheid wordt de brug minder belast en kan hij naar verwachting veilig gebruikt worden tot aan de geplande werkzaamheden aan de klep in 2023.

Vanwege de afsluiting hoeft het verkeer in de Kiltunnel dit weekend geen tol te betalen. Ook worden diverse omleidingsroutes aangegeven via onder meer de A16, A17 en A59. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de site van AnaarBeter te raadplegen.