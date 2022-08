Rutte: ongeval Nieuw-Beijerland verschrikkelijk nieuws

Het nieuws over het fatale ongeluk zaterdagavond in Nieuw-Beijerland, waardoor volgens de politie zes mensen omkwamen en zeven mensen in het ziekenhuis belandden, is verschrikkelijk. Dat schrijft premier Mark Rutte zondag op Twitter.

“Verschrikkelijk nieuws over het ongeluk in Nieuw-Beijerland. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden van dit vreselijke drama. Ik wens hen heel veel sterkte toe”, aldus de premier.

Het ongeluk gebeurde op de Zuidzijdsedijk. Er was daar een grote buurtbarbecue aan de gang toen een vrachtwagen van de dijk reed en aanwezigen op een grote buurtbarbecue raakte. De vrachtwagen was bovenaan de dijk vanuit stilstand gaan rijden en door nog onbekende oorzaak van de dijk geraakt. Hierdoor kwam de vrachtwagen midden in de buurtbarbecue terecht. De toestand van een van mensen die gewond raakten is volgens de politie kritiek.