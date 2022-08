Afscheid van Bram Peper vindt in besloten kring plaats

In Rotterdam wordt maandag in besloten kring afscheid genomen van voormalig minister en oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper. In de Laurenskerk in Rotterdam is een afscheidsplechtigheid uitsluitend voor genodigden. Daarna wordt Peper in besloten kring gecremeerd, zo maakten de nabestaanden bekend.

Het publiek nam afgelopen zaterdag al afscheid van Peper in het stadhuis van Rotterdam, waar mensen langs de kist konden lopen waarin hij lag opgebaard.

Peper, die op zaterdag 20 augustus op 82-jarige leeftijd overleed, was van 1982 tot medio 1998 burgemeester van Rotterdam en van augustus 1998 tot maart 2000 minister van Binnenlandse Zaken namens de PvdA. Ook was hij voor en na zijn carrière in de politiek werkzaam als hoogleraar in verschillende sociale studies op de Erasmus Universiteit en op Nyenrode Business Universiteit.

Zaterdagavond was er in Rotterdam een eerbetoon aan Peper. De verlichting van de Erasmusbrug werd gedimd en op de gevel van het KPN-gebouw op de Kop van Zuid was een groen hart te zien. De Erasmusbrug kwam er na een initiatief van onder anderen burgemeester Peper.