Brand geweest op terrein bij ‘asielhotel’ in Albergen

Op het terrein van ‘asielhotel’ ’t Elshuys in Albergen heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. De politie kreeg rond 06.15 uur melding van de brand, die inmiddels weer uit is. De brand was niet in het hotel zelf, maar in een groepje bomen en struiken op het terrein, aldus een politiewoordvoerder. De politie laat weten onderzoek te doen naar de brand, en kijkt daarbij ook of deze doelbewust is aangestoken.

Maandag dient een kort geding over de verkoop van het hotel, aangespannen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegen de eigenares. Zij wil van de verkoop af omdat het volgens haar van tevoren niet duidelijk was dat er 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd al duidelijkheid over geweest.

Het bericht dat het COA een hotel in Albergen, dat onder Tubbergen valt, had gekocht om daar asielzoekers onder te brengen, zorgde voor veel onrust en protesten in de gemeente. De aankoop was zonder medeweten van de gemeente gedaan.