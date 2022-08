Dode bij ongeval bij tankstation Noordwijkerhout

Bij het ongeval dat leidde tot brand in een tankstation aan de provinciale weg nabij het Zuid-Hollandse Noordwijkerhout is een dode gevallen, meldt de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Het vuur sloeg over van een brandende auto naar het dak van het tankstation aan de N206. De brandweer rukte uit met een stuk of acht wagens en had de brand redelijk snel onder controle. Omdat het om een tankstation ging, moest ten alle tijde voorkomen worden dat de brand zich verder zou uitbreiden. “Dat is gelukt”, aldus de woordvoerder.