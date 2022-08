Gemiddelde woningwaarde stijgt verder tot recordhoogte

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is opnieuw naar een recordhoogte gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 januari 2022 steeg de waarde met 8,6 procent vergeleken met een jaar eerder en werd een gemiddelde woningwaarde van 315.000 euro bereikt in Nederland.

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van elke woning in Nederland vast door te kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder. Daardoor gaat deze waarde met een jaar vertraging omhoog als de huizenprijzen stijgen. Deze indicatie van de waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat bijvoorbeeld de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt berekend.

In de gemeente Amsterdam maken de huizenprijzen de op één na laagste stijging door van alle gemeenten. De WOZ-waarde steeg hier ten opzichte van 2021 slechts met 2,1 procent. In Noardeast-Fryslân stegen de huizenprijzen relatief het meest met 19,5 procent. Van de vier grootste steden stegen de huizenprijzen in Rotterdam het hardst met 11,4 procent. De gemiddelde WOZ-waarde is in Bloemendaal met 828.000 euro het hoogst en in Pekela het laagst met 167.000 euro.

Woningbezitters moeten vaak meer belasting betalen als de WOZ-waarde omhoog gaat. Dat komt omdat gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) en soms ook de rioolheffing hierop baseren. Ook sommige andere belastingen kunnen worden vastgesteld op basis van de WOZ-waarde, zoals de schenkbelasting en erfbelasting. Aan de andere kant kan de hypotheekrente soms omlaag na een stijging van de WOZ-waarde en wordt het bovendien makkelijker om een huis te verkopen, zo schrijft de Vereniging Eigen Huis op haar website.