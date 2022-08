De commando die in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) in de Amerikaanse stad Indianapolis in kritieke toestand naar een ziekenhuis was gebracht, is vannacht aan zijn verwondingen overleden. Zijn familie en collega’s waren daarbij. Dat meldt Defensie.

De man werd neergeschoten. Ook twee collega’s raakten bij de schietpartij gewond. Hun toestand is onveranderd; ze zijn bij kennis en aanspreekbaar.