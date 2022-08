Agractie: kabinet gaat in op voorwaarden voor gesprek

Boerenorganisatie Agractie zegt dat het kabinet akkoord gaat met de voorwaarden die de boerenorganisaties samen hadden gesteld. Ze zeiden eerder op dinsdag dat ze alleen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes willen praten als ze kunnen spreken over zaken als het stikstofkaartje en de deadline voor halvering van de uitstoot van stikstof.

Agractie-voorman Bart Kemp zegt dat hij “zojuist bericht” heeft gekregen dat “Remkes en het Kabinet ingaan op ons agendavoorstel”. Hij voegt eraan toe: “Op deze manier is aan onze voorwaarden voldaan om een constructief gesprek te kunnen voeren dat hopelijk tot resultaat en een begin van herstel van vertrouwen zal leiden.”

De woordvoerder van Remkes was niet bereikbaar voor commentaar, net als de belangrijkste landbouworganisatie, LTO Nederland.

Het overleg zou woensdag zijn. Volgens Kemp kunnen behalve Remkes ook premier Rutte, landbouwminister Staghouwer, stikstofminister Van der Wal en infrastructuurminister Harbers aanschuiven. De locatie is nog niet bekend. Bijna vier weken geleden spraken Remkes, kabinetsleden en landbouworganisaties met elkaar in Utrecht. Remkes sprak na afloop van een constructief gesprek, maar LTO Nederland was ontevreden.