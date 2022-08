Eis twee jaar cel voor fraude met valse coronavaccinaties

Voor de levendige handel in valse coronavaccinaties heeft het Openbaar Ministerie woensdag twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen een duo uit de buurt van Rotterdam. De verdachten zouden met de zwendel vele tienduizenden euro’s hebben verdiend.

De 28-jarige Hasan Y. uit Schiedam en diens even oude vriend Shpend R. uit Vlaardingen zetten hun illegale handeltje in april vorig jaar op. Klanten konden daarbij hun persoonlijke gegevens, zoals naam en burgerservicenummer, doorgeven aan Y. Nadat de kopers zelf een vaccinatie-afspraak hadden gemaakt, speelde Y. de persoonlijke details door naar zijn vriend R. die werkte bij de GGD. Als administratief medewerker op vaccinatielocaties in Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis kon R. met invoering van de BSN-nummers in dossiers van de klanten aanvinken dat zij op één van de plekken waar hij werkte waren gevaccineerd, zonder dat er daadwerkelijk een prik was gezet.