Opvang asielzoekers ‘s-Gravendeel blijft nog 5 jaar open

Asielzoekers mogen vijf jaar langer in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravendeel blijven. De opvanglocatie blijft langer open, en wordt bovendien misschien uitgebreid van 400 naar 500 plekken.

De huidige overeenkomst over de opvanglocatie loopt tot en met 15 december. Volgens de gemeente Hoeksche Waard, waar ‘s-Gravendeel onder valt, is er in juni en juli gesproken met bewoners, en dat “gaf geen reden om de duur van de opvang niet te verlengen”.

De gemeente Hoeksche Waard zegt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te hebben afgesproken “dat we alleenstaande minderjarige vreemdelingen en asielzoekers uit kansarme landen uitsluiten voor opvang in ‘s-Gravendeel”. De opvanglocatie kan voortijdig worden gesloten als er sprake is van “structurele en bovenmatige overlast”. Op het terrein komt mogelijk een school voor ongeveer 90 kinderen, zodat ze daar Nederlands kunnen leren voordat ze naar een reguliere school gaan. Nu gaan de kinderen elke dag met bussen naar een school in Maasdam.

De verlenging is nog niet helemaal definitief. Het COA vraagt waarschijnlijk in oktober een vergunning aan, die de gemeente dan nog moet verlenen.