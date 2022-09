Minister: deel bezuinigingsideeën voor gevangenis nu geen optie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet het niet zitten om mensen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van minder dan zes maanden, niet meer vast te zetten. Ook wil hij het aantal cellen waarin meerdere gevangenen zitten niet uitbreiden. Ook is hij er niet voor gedetineerden 21 uur per dag in hun cel opsluiten. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer in reactie op een aantal opties waar het adviesbureau PwC mee was gekomen om geld te besparen.

PwC keek naar manieren om de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) “financierbaar” te houden, omdat die ieder jaar honderden miljoenen euro’s tekortkomt. De adviseurs kwamen met 27 opties om te beknibbelen. Een deel daarvan valt voor Weerwind sowieso af, omdat ze niet overeenkomen met onder meer de uitgangspunten dat DJI-personeel niet zwaarder belast moet worden en dat er geen onomkeerbare maatregelen getroffen moeten worden.

Weerwind is ook niet van plan grotere groepen aan activiteiten mee te laten doen, zodat er per persoon minder DJI-personeel nodig is. Dat is volgens hem, net als meerpersoonscellen en meer uren op de cel, niet goed voor de veiligheid. Bovendien zit het de re-integratie van gevangenen in de weg.

PwC kwam met meer ideeën dan Weerwind nu noemt in zijn brief. Op lonen en opleidingen van personeel zou bespaard kunnen worden. Vakbond FNV zei het daar in juni al niet mee eens te zijn, omdat er juist beter voor het toch al overbelaste personeel gezorgd zou moeten worden. Verder zou ‘elektronische detentie’, ofwel een enkelband, meer ingezet kunnen worden. Daar lijkt de Tweede Kamer wel oren naar te hebben.

Dat Weerwind die suggesties nu nog niet uitsluit, “betekent niet zonder meer dat zij onderdeel zullen uitmaken van het totale voorgestelde pakket aan maatregelen”, benadrukt hij. Hij wil hier nader naar kijken. Tegelijk zegt hij ook dat de ideeën van PwC alsnog overwogen kunnen worden als het niet lukt om de financiën van het DJI op een andere manier op orde te krijgen.

Rond Prinsjesdag komt de minister met een verdere uitwerking voor de plannen. Als de minister niks doet, loopt het tekort de komende jaren op van 201 miljoen euro dit jaar tot 398 miljoen in 2032.