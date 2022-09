Dringende oproep weg te blijven uit smeulend Mariapeel

De Veiligheidsregio Limburg Noord doet opnieuw een dringende oproep om weg te blijven uit de Mariapeel. In het gebied smeult over een oppervlakte van 40 hectare een brand. Er is een noodverordening van kracht, maar de brandweer vreest dat dagjesmensen dit weekend toch een kijkje willen nemen in het gebied.

“Kom niet”, deed een woordvoerder van de brandweer vrijdagochtend een dringende oproep. “Er hangt veel koolmonoxide in het gebied, dat is gevaarlijk. Bovendien rijdt hier zwaar materieel rond en liggen er op veel plaatsen brandweerslangen over de weg. We roepen mensen met klem op dit weekend weg te blijven. Boa’s van Staatsbosbeheer controleren in het gebied, waar we zeker nog enkele dagen bezig zijn.” Fietsers die gebruik willen maken van de fietsroutes door het gebied, worden door de gemeente Horst aan de Maas omgeleid.

Vrijdagochtend hangt de rook laag boven het gebied, met als gevolg veel koolmonoxide. Naar verwachting trekt de rook bij het stijgen van de temperatuur op. Maar de brandweer waarschuwt dat er meer wind verwacht wordt die meer rook zal opleveren in de regio.

De rook trekt richting het Brabantse deel van de Peel. De brandweer daar houdt de ontwikkelingen naar eigen zeggen goed in de gaten en doet metingen. Vooralsnog zijn er volgens een woordvoerder van de Brabantse brandweer geen te hoge concentraties giftige stoffen gemeten. Daarnaast worden er ook geurwaarnemingen gedaan, zei hij. Het advies ramen en deuren te sluiten blijft onverkort van kracht, evenals het uitdoen van de ventilatie.

De Limburgse brandweer assisteert vrijdag met twee tankautospuiten en een waterwagen de hele dag nog blusploegen van een aannemer in dienst van Staatsbosbeheer. Loonwerkers rijden zodra de rook is opgetrokken met grote watertonnen achter tractoren het gebied in om te blussen. Ook zijn er sproei-installaties neergezet om grote oppervlakten te beregenen.

Er is nog geen brand meester gegeven, maar het vuur is wel onder controle, aldus de woordvoerder van de Limburgse brandweer.