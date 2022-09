Geen strafrechtelijk onderzoek naar dood baby Ter Apel

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar het overlijden van de drie maanden oude baby in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het OM heeft geen aanwijzingen dat het overlijden vorige week woensdag het gevolg is van een strafbaar feit.

Dat concludeert het OM op basis van het onderzoek door de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ook zijn er getuigen gehoord, aldus het OM vrijdag. De officier van justitie heeft het lichaam vrijgegeven.

Het OM had het NFI opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. “Dat onderzoek heeft op dit moment niet geleid tot een vaststelling van de doodsoorzaak van de baby. Daarnaast heeft overig onderzoek niet geleid tot de verdenking van enig strafbaar feit”, aldus het OM vrijdag in een persbericht.

Bij het overlijden van kinderen tot 1 jaar doet het NFI standaard onderzoek naar de doodsoorzaak. Het resultaat daarvan laat zo’n zes tot negen maanden op zich wachten, zodat er nog geen definitief oordeel is. De reden dat het OM het voorlopige oordeel bekendmaakt “is de grote maatschappelijke onrust rond deze tragische gebeurtenis in het aanmeldcentrum in Ter Apel”.

Vorige week woensdag maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekend dat ’s nachts een baby was overleden in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De sporthal doet dienst als noodopvang.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen verder onderzoek naar alle aspecten die mogelijk een rol gespeeld kunnen hebben bij het overlijden. Daarbij wordt volgens de IGJ onder meer bekeken hoe het zit met de beschikbare zorg en de leefomstandigheden rond het aanmeldcentrum en in de sporthal. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend. Dat onderzoek is niet strafrechtelijk van aard.