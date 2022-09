Stikstofbeleid moet mogelijk strenger na nieuw onderzoek

Nederland moet de stikstofdoelen opnieuw tegen het licht houden. Er liggen nieuwe wetenschappelijke bevindingen die direct van invloed kunnen zijn op het beleid, bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na berichtgeving van de NOS. Deskundigen zeggen tegen de omroep dat het rapport waarschijnlijk betekent dat de regels waarschijnlijk strenger moeten.

De wetenschappers hebben gekeken hoe natuur beïnvloed wordt door de uitstoot van stikstof. De bevindingen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel stikstof uitgestoten kan worden zonder te grote schade aan beschermde natuur. Bepaalde soorten natuur blijken gevoeliger voor stikstof dan gedacht. Volgens berekeningen van de NOS zal daardoor in een deel van Nederland vermoedelijk minder stikstof uitgestoten kunnen worden dan onder het beleid waar het kabinet nu aan werkt.

Het internationale onderzoek waar de NOS over schrijft is een concept-rapport, waarvan de definitieve versie later deze maand verschijnt. Daarna laat het ministerie onderzoekers bestuderen welke gevolgen het heeft voor Nederland. Dat zal “zo snel mogelijk” gebeuren, zegt het ministerie, maar het duurt nog enige maanden voor er duidelijkheid is.

“Het onderstreept wel dat het belangrijk is om snel de overbelasting aan te pakken, onze natuur staat er slecht voor”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het kabinetsbeleid is gebaseerd op “de best beschikbare wetenschappelijke inzichten, die eens in de zoveel tijd geactualiseerd kunnen worden – dat is inherent aan wetenschap”. Het onderzoek wordt iedere tien jaar uitgevoerd.