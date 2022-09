TenneT: onafhankelijk onderzoek naar stroomstoring Flevoland

Er zal onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar het falen van het veiligheidssysteem bij de stroomstoring in Flevoland op vrijdag. Het duurt zeker nog een aantal weken voor er meer duidelijk over wordt, meldt een woordvoerder van TenneT. Het is nog niet bekend welke partij het onderzoek gaat uitvoeren.

De stroomstoring die vrijdagmiddag een groot deel van de provincie trof, was volgens de netbeheerder ontstaan door een kortsluiting en een daaropvolgende brand op het hoogspanningsstation in Lelystad. Hier werd op dat moment gewerkt. Bij zo’n storing hoort de stroom normaal automatisch van de kabels te gaan, maar het veiligheidssysteem werkte niet. Het gevolg was dat de hoogspanningskabels oververhit raakten, gingen uitzetten en op sommige plekken tot op de grond kwamen te hangen. Omdat het veiligheidssysteem niet werkte brak er ook brand uit op een hoogspanningsstation in Dronten.

Vanwege de beschadigde stroomkabels werden de A6 in beide richtingen tussen Emmeloord en Lelystad en de N307/Overijsselseweg bij Dronten afgesloten. Ook rijden het hele weekend geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Vrijdag moesten zo’n 350 reizigers worden geĆ«vacueerd uit een stilgevallen trein op dit traject.