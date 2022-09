Bewoners Albergen verliezen vertrouwen in college

“Het vertrouwen in de gemeente is weg”, zei woordvoerder Hennie de Haan namens inwoners van Albergen maandagavond na afloop van een besloten bijeenkomst over het omstreden ‘asielhotel’ in het Twentse dorp. Die bijeenkomst verliep tumultueus, zei ze.

“Een avond van niks, we zijn geen stap verder”, zegt een vrouw die boos zalencentrum Morshuis in Albergen uitloopt. Ruim 2,5 uur praatten de burgemeester en verantwoordelijk wethouder de inwoners van Albergen bij. De bewoners, die veel vragen hadden, willen niet “voor eeuwig” met een asielzoekerscentrum in de achtertuin, zeiden enkelen. “En de gemeente zegt: het is niet anders”, aldus De Haan.

De gemeente Tubbergen sloot met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk de overeenkomst dat er geen 300 maar 150 asielzoekers naar het hotel komen, zo werd vrijdag bekend. Bij die overeenkomst zijn de bewoners niet betrokken. “Eerst kwam de staatssecretaris met zijn dwang en nu zijn we door de gemeente verkocht”, aldus De Haan.

Meerdere bewoners reageerden na afloop teleurgesteld. Enkelen verzetten zich tegen het beeld dat Albergen racistisch zou zijn. “Ons is niets gevraagd, alles was al overlegd en besloten”, zei een boze bewoner. Volgens woordvoerder De Haan is “al het gevoel van democratie” weg in het dorp. Bewoners hopen nu dat de gemeenteraad het plan nog kan dwarsbomen.

Voordat de bijeenkomst begon hielden de aanwezige bewoners een stil protest. Toen de wethouder en burgemeester aankwamen, keerden ze hun ruggen naar de bestuurders. “Zij negeren ons, dan negeren wij hen”, legde een dorpsbewoonster uit.

Burgemeester Wilmien Haverkamp en verantwoordelijk wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis wilden na afloop niet reageren.