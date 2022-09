Plek voor 900 vluchtelingen in Boxtel, Purmerend en Edam-Volendam

Er zijn nieuwe opvangplekken gevonden voor in totaal 900 vluchtelingen. De gemeente Boxtel (Noord-Brabant) gaat tijdelijk 450 vluchtelingen opvangen op landgoed Velder in Liempde. Ook de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam gaan in totaal 450 vluchtelingen opvangen, meldt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

In Boxtel kunnen de vluchtelingen van half oktober tot half februari volgend jaar verblijven, zo meldt de gemeente op de website. Op het landgoed komen woonunits die elk geschikt zijn voor vier tot vijf personen. Op het omheinde terrein, met eigen toegangspoort en beveiliging, is verder genoeg ruimte voor voorzieningen zoals recreatieve dagbesteding, catering en sanitaire voorzieningen, aldus de gemeente.

Boxtel reageert met de opvang op verzoeken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de regering. Volgens burgemeester Ronald van Meygaarden is de opvang van maximaal 450 vluchtelingen nodig om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. “We hebben allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. Zo’n mensonterende situatie moeten we niet nog een keer laten ontstaan, al helemaal niet met de winter op komst. Het mooie van landgoed Velder is dat de mensen die er tijdelijk gaan wonen er ook echt tot rust kunnen komen.”

Burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend en burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam zeggen in een gemeenschappelijke schriftelijke verklaring dat “niemand na zoveel ellende en die op de vlucht is voor onheil of een veilige nieuwe thuishaven zoekt, buiten zou moeten slapen”. Daarom komt er vanaf 1 oktober op de grens van de twee gemeenten, aan de Visserijweg in Baanstee-Noord, een opvangplek voor drie maanden. Het gaat om een noodopvanglocatie met meerdere tenten met basisvoorzieningen, aldus de gemeenten.