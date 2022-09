NOS ontvangt discriminerende berichten na benoeming correspondent

De NOS ontvangt “discriminerende, seksistische of haatdragende berichten” sinds de benoeming van Nasrah Habiballah als correspondent Israël en Palestijnse Gebieden. Dat laat adjunct-hoofdredacteur Wilma Haan woensdag weten op Twitter. De Haan noemt de uitlatingen “onaanvaardbaar.”

“Dit moet even. Al ruim een week ontvangen we hier discriminerende, seksistische of haatdragende berichten over onze nieuwe correspondent Israël en Palestijnse Gebieden”, schrijft Haan. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat onze collega op basis van haar achternaam wordt veroordeeld, of zelfs onterecht wordt beschuldigd. Laat journalisten gewoon hun werk doen, en beoordeel dat op een normale manier.”

De NOS maakte vorige week maandag bekend dat Habiballah per januari aan de slag gaat in het het Midden-Oosten. Zij volgt Ties Brock op, die terug naar Nederland gaat. Habiballah werkt al twaalf jaar in verschillende functies voor de NOS en beschikt al over een ruim netwerk in zowel Israël als de Palestijnse Gebieden, aldus de NOS.