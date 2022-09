Staatssecretaris komt in Bant praten over tweede aanmeldcentrum

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt woensdagavond in Bant praten met omwonenden over de mogelijke komst van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant (gemeente Noordoostpolder). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA heeft in Bant een kavel gekocht om het centrum in Ter Apel te ontlasten. Directeur Milo Schoenmaker van het COA is ook bij de inloopavond, net als de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie en de marechaussee.

Op dezelfde avond moet commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland aan de Provinciale Staten van die provincie uitleggen wat zijn rol is geweest rond de aankoop van de boerderij in Bant. De gemeente Noordoostpolder zegt verrast te zijn door de aankoop. De gemeente voelt om verschillende redenen heel weinig voor een aanmeldcentrum. De gemeenteraad besluit eind september over een eventuele bestemmingsplanwijziging. De provincie Flevoland heeft de stikstofrechten van het voormalige agrarische bedrijf opgekocht.

Verbeek zegt dat hij heeft gehandeld in zijn rol als rijksheer. Commissarissen van de Koning zijn als rijksheer de verbinding tussen Rijk en provincies en kunnen direct contact met ministeries opnemen. De Provinciale Staten van Flevoland voelen zich gepasseerd en hebben er veel vragen over. Ook wil de grootste fractie weten of het klopt dat Verbeek “toespelingen heeft gemaakt die zouden kunnen worden opgevat als chantage”. Verbeek zou gesuggereerd hebben dat Flevoland meer kans maakt op de gewenste Lelylijn, een spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, als er toestemming komt voor het aanmeldcentrum.

Volgens het COA zal het aanmeldcentrum in Bant anders gaan functioneren dan dat in Ter Apel. Asielzoekers komen alleen op afspraak naar Bant en blijven daar dan maar kort, aldus het COA. Tijdens de inloopavond kunnen ook vragen gesteld worden over de gang van zaken rond de aankoop van de kavel.