Airborne Herdenking aangepast wegens overlijden Elizabeth

Het overlijden van koningin Elizabeth heeft consequenties voor het programma van de Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede volgende week zaterdag, laat een woordvoerster van burgemeester René Verhulst van Ede weten. Hoe het programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september 1944 er nu precies uit gaat zien, was donderdagavond nog niet bekend.

Volgend weekend staat in de regio Arnhem helemaal in het teken van de herdenking van de Slag om Arnhem. Op 17 september 1944 landden duizenden militairen van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie bij Arnhem met als doel de Rijnbrug te veroveren op de Duitse bezetters. Die operatie mislukte, maar de regio Arnhem is de geallieerden altijd zeer dankbaar gebleven. Elk jaar zijn er onder andere tal van Britse hoogwaardigheidsbekleders bij de diverse herdenkingen. Ook het Britse koningshuis was meer dan eens vertegenwoordigd.

In de Eusebiuskerk in Arnhem is op 16 september de Airborne-herdenkingsdienst. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem liet donderdagavond via Twitter weten: “Wij hebben sinds de Slag om Arnhem een bijzondere band met de koninklijke familie en met uw dappere veteranen en hun dierbaren. Arnhem brengt u graag de laatste eer.” Bij de herdenkingen wordt nog een klein aantal Britse oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog verwacht. Of zij komen nu hun land in rouw is, kon de organisatie donderdag nog niet zeggen.