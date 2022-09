PVV en JA21 waarschuwen voor aanzuigende werking asieldeal

De asieldeal die de coalitie heeft gesloten, leidt tot nog meer asielzoekers die naar Nederland komen, stellen PVV en JA21 in een debat over de problemen in de asielopvang. Beide partijen willen een veel strenger beleid dat ertoe moet leiden dat de instroom van asielzoekers stopt en de uitstroom beter wordt aangepakt. Hetzelfde geldt voor BBB en de Groep Van Haga.

De PVV rekent het vooral de VVD aan dat het beleid al jaren en zeker de afgelopen maanden misloopt en wil dat staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wordt vervangen. PVV’er Gidi Markuszower en Wybren van Haga (Groep Van Haga) refereerden aan uitspraken die Van der Burg jaren geleden deed over “hoe meer asielzoekers, hoe beter”. Van Haga vindt dat het kabinet de controle kwijt is en ziet het liefst nieuwe verkiezingen. Ook JA21-fractieleider Joost Eerdmans denkt dat er pas een oplossing wordt gevonden als Rutte IV eindigt.

De partijen hekelden de dwang die is toegepast in de gemeente Tubbergen, waar een hotel werd opgekocht om asielzoekers in onder te brengen. Dat leidt terecht tot boosheid onder de inwoners, vinden ze. Ook Caroline van der Plas van BBB nam het op voor de inwoners, die volgens haar gelijk worden weggezet als racisten terwijl ze onzeker zijn over de komst van honderden asielzoekers.

De oplossing moet volgens de partijen worden gezocht in een asielstop of het sluiten van de grenzen, waar de PVV op aandringt. Als mensen uit verre landen vluchten, moeten ze worden opgevangen in de eigen regio. BBB pleit voor een asielstop totdat de problemen in de asielketen zijn opgelost. Van der Plas begrijpt niet waarom de coalitie niet ingaat op oplossingen die de oppositie aandraagt. “De coalitie en het kabinet hebben een ijzeren gordijn tegenover ons opgeworpen, dat het zicht verduistert”, aldus de BBB-leidster.

Volgens de oppositiepartijen gaat het om politieke onwil bij het kabinet om de problemen aan te pakken en oplossingen te bedenken die leiden tot minder instroom van asielzoekers. Zo vinden ze dat het kabinet faalt om kansloze en criminele asielzoekers meteen uit te zetten. Daarbij is volgens hen veel meer dwang nodig om landen te dwingen hun onderdanen terug te nemen.