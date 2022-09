Basisbeurs bij invoering september 2023 hoger wegens hoge prijzen

Wanneer de basisbeurs terugkeert in september volgend jaar, zal het bedrag dat studenten krijgen hoger liggen dan eerst gedacht. Bronnen bevestigen na een bericht van de NOS dat het maandelijkse bedrag wordt verhoogd voor studenten die op kamers wonen, vanwege de torenhoge prijzen.

Het is een van de vele maatregelen die het kabinet zal aankondigen op Prinsjesdag. Dan komt het miljardenpakket naar buiten waarmee het kabinet de pijn van de hoge kosten voor veel Nederlanders wil verzachten.

Onderdeel daarvan is dus ook extra steun voor studenten, maar wel alleen studenten die op zichzelf wonen. Zij krijgen er naar verluidt 165 euro bij per maand. De tijdelijke verhoging geldt in principe alleen voor het collegejaar 2023-2024.