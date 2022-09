Harbers hoorde dag later pas dat Schipholbaas Benschop opstapt

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zegt donderdag te zijn geïnformeerd dat de baas van Schiphol Dick Benschop aftreedt, terwijl de raad van commissarissen woensdagavond al op de hoogte was. Op vragen van de oppositie hierover verdedigt de bewindsman zich door te zeggen dat niet zijn ministerie maar het ministerie van Financiën aandeelhouder is van Schiphol. Hij gaat ervan uit dat Financiën wel tijdig werd geïnformeerd.

Harbers reageerde op het terugtreden van Benschop toen hij in de Kamer debatteerde over vliegveiligheid en zei hier eerder op de ochtend over te zijn geïnformeerd. Onder anderen Suzanne Kröger van GroenLinks, Habtamu de Hoop (PvdA) en Lammert van Raan (PvdD) reageerden verontwaardigd dat hij naar hun oordeel pas zo laat op de hoogte was. “Ik ben in ieder geval geïnformeerd voordat het nieuws naar buiten is gekomen en ik denk dat dat ook gewoon netjes is”, zegt de minister hierover.

De Hoop vind het “hoogst opmerkelijk” dat de minister donderdag pas bericht kreeg over het besluit van de Schipholbaas. Kröger en Van Raan sluiten zich hierbij aan. Meerdere deelnemers aan het debat vinden het ook niet netjes dat ze zijn overvallen door dit nieuws tijdens een debat over de luchtvaart. Ze verzoeken om een Kamerbrief met een feitenrelaas over de wijze waarop de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat zijn geïnformeerd over het opstappen van Benschop.

Harbers vindt dat het Benschop “siert” dat hij nu terugtreedt na alle problemen op Schiphol deze zomer, “en de oplossing daarvan ook niet in de weg wil staan”. In een gezamenlijke reactie met minister Sigrid Kaag (Financiën) zegt Harbers het “spijtig” te vinden dat het zover is gekomen en danken de ministers de topman van Schiphol voor zijn inzet de afgelopen jaren. Ze hopen dat er snel een opvolger wordt gevonden.

De problemen met de lange rijen bij Schiphol moeten volgens Harbers in elk geval “binnen een paar weken” worden opgelost, hoewel hij geen precieze datum wil noemen. “Iedereen snapt dat je het de passagiers niet aan kan doen om straks in weer en wind buiten in de regen te staan”, licht de bewindsman toe.