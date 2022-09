5000 vrijwilligers halen tienduizenden kilo’s afval uit de Maas

Zo’n vijfduizend vrijwilligers hebben zaterdag in Limburg meegedaan aan de actie Maas Cleanup. Samen haalden ze naar schatting van de organisatie zo’n 40.000 kilo afval uit de Maas of van de oevers van de rivier. Daarnaast waren in de wijken van steden en dorpen nog talloze andere vrijwilligers actief met het opruimen van plastic afval, aldus een woordvoerster van Maas Cleanup na afloop.

Voorzitter Huub Waterval van Maas Cleanup is dik tevreden. “Het is het derde jaar dat we dit doen, en de animo was groot. De vrijwilligers waren gekoppeld aan bedrijven die op vijftig plekken een opruimactie organiseerden. Het is ongelooflijk wat mensen allemaal in de Maas gooien. We vonden van alles: stapels autobanden in Borgharen bijvoorbeeld, en verder stapels studieboeken, fietsen en sigarettenpeuken.”

Sommige bedrijven maakten er volgens Waterval een bedrijfsuitje van. “Ze gingen met alle collega’s en hun kinderen opruimen, bouwden voor de kleintjes een springkussen op en maakten er een leuke dag van.”

Maas Cleanup maakt deel uit van de Nederlandse invulling van World Cleanup Day. In Nederland zijn er zaterdag in dat kader nog vele tientallen andere projecten geweest. Op deze dag wordt in 191 landen tegelijkertijd zwerfvuil opgeruimd in onder andere straten, op pleinen, langs rivieren en in de natuur. De actie is een initiatief van de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet voor minder plastic zwerfafval.

Door heel Nederland werden acties gehouden door allerlei organisaties, gemeenten en instellingen. Zo stelde rederij Stromma waterfietsen en bootjes beschikbaar aan vrijwilligers om de Amsterdamse grachten schoon te maken. De organisatie Nederland Schoon riep haar bijna 239.000 supporters op zaterdag de straat op te gaan.

Speciale aandacht was er zaterdag voor het plastic afval dat terechtkomt in andere landen, zoals in Indonesië. Nederland speelt volgens de Plastic Soup Foundation een grote rol in de handel in plastic afval. “Zo was ons land in 2021 EU’s grootste exporteur van plastic afval naar niet-OESO-landen.”