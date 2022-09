Man die zich verzette bij aanhouding in Rhoon overleden

Een 42-jarige man uit Rhoon (Zuid-Holland) die zich vorige week hevig verzette bij een aanhouding en daarna onwel raakte, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie op Twitter. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

De man werd op donderdag 8 september aangehouden op de Zwaluwlaan in zijn woonplaats omdat hij ruzie maakte. Hij gedroeg zich volgens de politie agressief, waardoor agenten hem bij de arrestatie moesten taseren. Toen dit geen effect had, werd een politiehond ingezet die hem in zijn been beet.

Daarop kon de man worden overgebracht naar een politiebureau in Spijkenisse, waarvandaan een ambulance hem naar het ziekenhuis vervoerde. Ook in de ambulance zou hij onrustig zijn geweest. Eenmaal in het ziekenhuis raakte hij onwel. Zijn toestand was zorgelijk en hij verbleef sindsdien in het ziekenhuis, waar hij vrijdagavond overleed.