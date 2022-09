Druk bij aanmeldcentrum Ter Apel, mensen naar nachtopvang elders

Het is dinsdagavond druk bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Sommige mensen worden elders ondergebracht voor de overnachting, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De organisatie maakt woensdagochtend bekend of het gelukt is om voor iedereen een slaapplaats te regelen.

Het COA verwacht dit wel te kunnen realiseren met behulp van nachtopvang in Zuidbroek en Stadskanaal en beschikbare plekken in Ter Apel, zei een woordvoerder eerder dinsdagavond.

Volgens het Dagblad van het Noorden bevinden zich nog zo’n honderd mensen voor het aanmeldcentrum en is het nog niet duidelijk of iedereen een slaapplaats heeft voor de nacht. Niet iedereen zou naar Stadskanaal willen gaan, schrijft de krant.

De COA-woordvoerder zegt in reactie daarop dat er hard gewerkt wordt om iedereen een plek te kunnen geven. “Dit kan de hele avond duren. Morgenochtend kunnen we een beeld geven van hoe de inspanningen hebben uitgepakt”, aldus de zegsman.

Vorige week werd bekend dat de Eurohal in het Groningse Zuidbroek een noodopvang wordt voor maximaal vijfhonderd mensen. De locatie blijft een halfjaar in gebruik, dat kan met maximaal een halfjaar worden verlengd. Sinds enige tijd is ook in het Groningse Zoutkamp een tijdelijke ‘wachtkamer’ waar mensen een paar dagen kunnen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd.

Voor de opening van Zoutkamp sliepen er tijden honderden mensen buiten bij Ter Apel. Daarna leek de situatie bij het aanmeldcentrum te verbeteren.