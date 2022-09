Europese Commissie wil uitbreiding kankeronderzoek EU-bevolking

Het bevolkingsonderzoek naar kanker moet in Nederland en de andere EU-landen worden opgevoerd en uitgebreid naar prostaat-, long- en maagkanker. De Europese Commissie beveelt dit aan omdat het zo vroeg mogelijk opsporen van kanker volgens haar levens kan redden en de levenskwaliteit verbetert van patiƫnten. Ze stelt ook bijna 100 miljoen euro beschikbaar om landen te helpen de extra kosten hiervan te dekken.

“We weten dat een op de twee inwoners van de EU tijdens hun leven kanker kan krijgen”, zegt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). “In 2020 hebben meer dan 1,3 miljoen mensen hun leven aan deze ziekte verloren.”

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en twintig jaar ervaring met bevolkingsonderzoek naar kanker in de EU maken het volgens haar nodig de aanbevelingen te actualiseren. Nu wordt in de EU in principe gescreend op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. De commissie wil dit uitbreiden naar onderzoek naar prostaatkanker voor mannen tot 70 jaar, naar longkanker voor zware rokers en ex-rokers tussen 50 en 75 jaar, en naar maagkanker bij specifieke risicogroepen en op plekken met hoge sterftecijfers.

In Nederland wordt de bevolking momenteel structureel getest op borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor de leeftijdsgroepen voor deze vormen van kanker uit te breiden. Zo wil Kyriakides dat elke vrouw vanaf 45 jaar wordt uitgenodigd voor een screening op borstkanker. In Nederland ontvangen vrouwen nu een eerste uitnodiging tussen 49 en 52 jaar, afhankelijk van de route en planning van de mobiele onderzoekscentra.

Voor onderzoek naar darmkanker via een doe-het-zelf-ontlastingstest, die elke Nederlander tussen 55 en 75 jaar nu elke twee jaar gratis kan doen, wil de commissie de leeftijd verlagen naar 50 jaar. En voor baarmoederhalskanker stelt ze voor de doelgroep uit te breiden van 30 tot en met 65 jaar. In Nederland is de maximumgrens voor een uitnodiging elke vijf jaar nu 60 jaar.