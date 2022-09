Nibud: 2023 financieel minder zwaar voor huishoudens

Huishoudens krijgen het in 2023 financieel minder zwaar. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een reactie op de miljoenennota. Volgens het Nibud zorgt vooral het plafond op de energieprijs ervoor dat huishoudens weer grip op hun uitgaven kunnen krijgen en betalingsachterstanden in kunnen lopen.

“Grote groepen zitten op dit moment structureel klem, en het is fijn dat nu de ergste paniek over de hoge energierekening eraf is omdat de prijs wordt gedempt”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Belangrijk is dat huishoudens door het plafond meer ademruimte krijgen.”

Vliegenthart stelt wel dat het plafond voor sommige huishoudens te laat zal zijn. “De koopkrachtdaling is dit jaar ongekend hoog. En veel huishoudens hebben moeten interen op hun spaarrekening en hebben betalingsachterstanden. Het pakket dat nu is gepresenteerd, is niet voor iedereen genoeg. Met name inkomens rond en boven modaal zullen merken dat zij nog steeds op hun uitgaven moeten letten.”

Hoewel het Nibud verwacht dat het volgend jaar financieel iets makkelijker wordt, krijgen huishoudens het advies voorzichtig te zijn met het uitgeven van geld. Ook moeten mensen niet te lang wachten met vragen om hulp. “We vragen maatschappelijke spelers zoals gemeenten, energiemaatschappijen, banken en woningbouwcorporaties om coulant te zijn”, aldus Vliegenthart. “Nu de energie afsluiten of mensen uit hun huis zetten wegens betalingsachterstanden mag niet gebeuren.”