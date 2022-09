Iraniërs in Nederland demonstreren voor vrouwenrechten in Iran

Op meerdere plaatsen zijn zaterdag demonstraties om aandacht te vragen voor de vrouwenrechten in Iran. De acties zijn georganiseerd nadat er sinds vorige week vrijdag overal in dat land mensen de straat zijn opgegaan om hun woede te uiten over de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige vrouw stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt. De actievoerders in Nederland willen daarnaast solidair zijn met de demonstranten in Iran.

De Iraans-Koerdische Amini stierf in politiehechtenis. Volgens de politie waren hartproblemen de oorzaak van haar dood, maar volgens haar familie was ze gezond en leed ze niet aan een hartaandoening. Critici zeggen dat de jonge vrouw door agenten is geslagen. Een klap op haar hoofd zou haar fataal zijn geworden.

Sinds haar dood zijn in meerdere steden in Iran protesten voor meer vrouwenrechten geweest. Daarbij greep de politie hard in en werd op sommige plekken gericht geschoten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn meer dan 35 burgers om het leven gekomen.

In Den Haag demonstreren Iraniërs zaterdag voor de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg, deze demonstratie begint om 14.30 uur. Er worden tientallen deelnemers verwacht. Zaterdag is ook in Rotterdam een demonstratie gepland, vanaf 15.00 uur op het stationsplein van Rotterdam Centraal.

De Vereniging Iraanse Academici gaat vanaf zondag vanaf 09.00 uur demonstreren bij de Iraanse ambassade in Den Haag. De vereniging wil het protest bij de ambassade elke dag herhalen tot en met donderdag 29 september. De Vereniging van Iraanse Academici wil met de actie zich “solidair tonen” met demonstranten in Iran zelf, waar sinds vorige week vrijdag protesten zijn tegen politiegeweld tegen vrouwen. Daarnaast roepen ze via de actie “de jeugd en jonge mensen op zich te mobiliseren tegen het regime van Iran”, aldus Sultany Taied van de vereniging.