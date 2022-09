IND ziet wachttijden asielaanvragen verder oplopen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) herkent het beeld dat de wachttijden voor asielaanvragen verder oplopen. Dat zegt een woordvoerster na berichtgeving van de NOS. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal asielzoekers dat wacht op een beslissing in hun procedure is toegenomen tot ruim 29.000. Daarmee is het aantal wachtenden bijna terug op het niveau van tijdens de asielcrisis in 2015.

Volgens de IND lopen de wachttijden onder meer op door personeelstekorten en “meer aanvragen dan waar we als organisatie op ingericht zijn en verwacht hadden”. De woordvoerster legt uit dat er een groot aantal asielzoekers uit SyriĆ«, Turkije en Jemen is bijgekomen. “En we hadden nog aanvragen uit 2021 waar we over moesten beslissen. Als organisatie hebben we minder medewerkers om die toegenomen aantallen af te handelen. Daardoor loopt de wachttijd op.”

Daar komt volgens de IND bij dat de werkwijze in asielzaken ingewikkelder wordt. Door rechterlijke uitspraken en Europese wetgeving moet er meer uitgezocht worden om aanvragen af te handelen, aldus de dienst. “Dat kost meer tijd en capaciteit.”

De IND zegt hard bezig te zijn met het werven van nieuw personeel, maar geeft aan dat inwerken vaak lang duurt. “Voor hoor- en besliswerk duurt het een jaar voordat nieuwe mensen dat werk zelfstandig kunnen doen. En het kost ook weer capaciteit om nieuwe medewerkers op te leiden. We zijn aan alle kanten aan het kijken hoe we dat kunnen versnellen. Maar alleen geld en nieuwe medewerkers helpen dus niet gelijk om de wachttijd snel in te korten.”

Volgens de woordvoerster pleit de dienst al langer voor “stabiele financiering” vanuit de overheid. “Zodat we weten waar we aan toe zijn en een bepaalde capaciteit aan medewerkers kunnen behouden.” Het kabinet heeft beloofd in het najaar met een ‘fundamentele heroriĆ«ntatie’ van het asielbeleid te komen. “Daar kijken we naar uit en denken we over mee”, aldus de IND. “We willen graag dat het beleid aansluit op ons dagelijkse werk. Daar zijn we nu over in gesprek.”